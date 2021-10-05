Ömer Kolozali Kupası sürüyor

KKTC Atıcılık Federasyonunun merhum Ömer Kolozali anısına düzenlediği Olimpik-Paralimpik Havalı Silahlar Kupa müsabakaları devam ediyor.
02 – 03 Ekim tarihlerinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Arena Spor Kompleksinde başlayan müsabakalarının 1.Etabı tamamlandı. Olimpik Havalı Tabanca ve Tüfeklerin kullanıldığı müsabakada atıcı sporcular kısıtlı zaman içerisinde belirlenmiş atım sayısını gerçekleştirmek üzere zamana karşı mücadele vererek daire puanlamalı kart hedeflere tüm kategorilerde çok başarılı atışlar yapıldı.
Müsabaka Poligonu, UKÜ Arena Spor Kompleksi tarafından çok iyi hazırlanmış ve atış alanlarında olimpik standartlarda hizmet sağlanmıştır. Müsabakalar 09-10 Ekim tarihlerinde yine UKÜ Arena Spor Kompleksi içerisinde bulunan Olimpik kapalı salon havalı silahlar poligonunda tamamlanacak.
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