"Gerekli tedbirlerin alınması koşuluyla futbol başlamalı"

Tatar, “Sporcular, taraftarlar ve kamuoyu, futbolun başlamasını istiyorlar… Dünyada, çok sayıda vaka olan birçok ülkede futbol başlamıştır… Burada da gerekli tedbirlerin alınması koşuluyla futbol müsabakalarının başlaması gerektiğini düşünüyorum”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Halk Evi Başkanı Veli Esendağlı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde, CoVid-19 salgını nedeniyle futbol liglerinin henüz başlamadığını kaydeden Sağlık Üst Kurulu ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun (KTFF) uzlaşarak seyircisiz de olsa liglerin yılbaşından sonra başlaması temennisini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, “Sporcular, taraftarlar ve kamuoyu, futbolun başlamasını istiyorlar… Dünyada, çok sayıda vaka olan birçok ülkede futbol başlamıştır… Burada da gerekli tedbirlerin alınması koşuluyla futbol müsabakalarının başlaması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Devletin elinden geldiğince futbol başta olmak üzere tüm spor branşlarına destek verdiğini ve bu desteği vermeye devam edeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu desteğin hem doğrudan spor kulüplerine hem de altyapıya yönelik yapıldığını ifade etti.

“Burada ayrı bir devlet, ayrı bir demokrasi ve ayrı bir halk vardır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının büyük bir insan hakkı ihlali olan haksız izolasyon ve kısıtlamalara karşı mücadele verdiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde devletin sporcularına ve gençlerine sahip çıkmaya devam edeceğinin altını çizerek, tüm Girne Halk Evi camiasına başarı diledi.