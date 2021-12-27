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GAÜ anlamlı kampanyalar düzenledi

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GAÜ spor müsabakaları düzenleyerek birbirinden anlamlı bağış kampanyaları organize edip, Kıyafet Toplama Kampanyası, Kitap Toplama Kampanyası ve Mama Toplama Kampanyası gerçekleştirdi

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GAÜ anlamlı kampanyalar düzenledi
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Futbol, Basketbol, Ayak Tenisi ve Voleybol gibi spor müsabakaları düzenleyerek birbirinden anlamlı bağış kampanyaları organize etti.
GAÜ’nün organize ettiği bağış kampanyaları kapsamında Futbol, Basketbol, Ayak Tenisi ve Voleybol spor müsabakaları düzenlendi. Müsabakalardan elde edilen gelir ile Lefkoşa Kütüphanesi ile ihtiyaç olan okullara destek verildi.
GAÜ Atletizm Pisti’nde gerçekleşen etkinlikte gönüllü öğrenciler müsabakalara katılarak çekişmeli maçlar ortaya koydular. Maç sonucunda kazanan öğrencilere kupalarını teslim alırken böylesi anlamlı bir etkinlikte yer almaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler.
GAÜ bağış kampanyaları kapsamında Kıyafet Toplama Kampanyası, Kitap Toplama Kampanyası ve Mama Toplama Kampanyası da gerçekleştirdi. 
GAÜ’den konu ile ilgili yapılan açıklamada;
“Üniversite olarak düzenlediğimiz bağış kampanyaları kapsamında toplanan kıyafetler ihtiyaç sahiplerine bağışlanacaktır.
Kitap Toplama Kampanyamız kapsamında ise, toplanan kitaplar Lefkoşa Kütüphanesine ve ihtiyacı olan okullara bağışlanacaktır” denildi. GAÜ ayrıca “Bir maliyetle evcil hayvan sahiplenmek, onları ticari bir mal olarak görmek demektir” diyerek barınaklardaki hayvanları sahiplenmenin önemine dikkat çekti.
‘Satın Alma Barınaktan Sahiplen’ vurgusu yapan Girne Amerikan Üniversitesi Mama Toplama Kampanyası da gerçekleştirdi. 
 
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