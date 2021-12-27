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Badmintonda kurs düzenlenecek

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Badmintonda kurs düzenlenecek
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Badminton Federasyonu yeni hakem ve antrenörler yetiştirmek için hakemlik ve antrenörlük kursu düzenliyor.
Badminton Federasyonunun düzenleyeceği antrenörlük kursu 10 Ocak 2022 tarihinde başlayacak ve 1. kademe olarak yapılacak. Hakemlik kursu ise18 Ocak 2022 tarihinde başlayacak ve aday hakemlik kursu olarak düzenlenecek.
Her iki kursun 22 Ocak 2022 tarihinde sona ermesi planlanırken,  kayıt yapmak isteyenler 05338380500 numaralı telefondan bilgi alabilecekler. 
Kayıt için istenen belgeler:
* 2 Adet vesikalık fotoğraf 
* Dilekçe 
* Diploma fotokopisi 
* Sağlık Raporu 
* Polis Müdürlüğünden iyi hal belgesi 
* Kimlik Kartı Fotokopisi 
* Antrenörlük Kursu için 500 TL 
* Hakemlik Kursu için 400 TL
 
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