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'Futbolda Şike' davasında karar çıktı

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Yeniden görülen "Futbolda Şike" davasında karar açıklandı. Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'la birlikte 23 sanık hakkında beraat kararı çıktı

'Futbolda Şike' davasında karar çıktı
İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar, usul eksikliği nedeniyle Yargıtay tarafından bozulmuştu.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yeniden görülen davaya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile eski Başkan Aziz Yıldırım da katıldı. 
Mütalaasını açıklayan savcı, Aziz Yıldırım'ın da aralarında olduğu 23 sanık için beraat talebinde bulundu. Mütalaanın ardından mahkeme kararını açıkladı. 
Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun da aralarında olduğu 23 sanık şike ve teşvik pirimi suçlarından delil yetersizliği gerekçesiyle beraat etti. 
Sanıklardan Semih Kımıl tehditten 1 yıl 8 ay hapse mahkum edildi. Hakan Karaahmet ise konut dokunulmazlığını ihlale azmettirme suçundan 6 bin lira para cezasına aldı.
 
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