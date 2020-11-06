Emektarların şampiyonu Tozakı

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF) tarafından organize edilen 2020 Emektarlar Satranç Şampiyonası tamamlandı.

31 Ekim – 1 Kasım tarihlerinde yapılan 5 turun ardından Halil Tozakı 2020 Emektarlar Satranç Şampiyonası şampiyonu oldu. Satranca gönül vermiş 8 emektar sporcuyu buluşturan turnuvayı, çekişmeli geçen maçların ardından Gökmen Coşan ikinci olarak, Feridun Emin iseüçüncütamamladı.

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu yönetimi, şampiyona sonrasında düzenlenen yemekli ödül töreninde emektar sporculara ödüllerini takdim etti.

