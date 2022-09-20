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Futbolda naklen yayın ihalesi BRT’nin

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Futbolda naklen yayın ihalesi BRT’nin
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu Naklen Yayın ihalesi ile ilgili kararını duyurdu.
Karar şöyle;
1) 2022-2023 Futbol Sezonu Naklen Yayın haklarının Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na (BRTK) verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
 
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