Lefke’nin yabancısı adaya geldi

Süper Lig ekiplerinden Lefke Türk Spor Kulübü’nde yabancı kontenjanı için tercih edilen KabiruAlhassan, adaya geldi.

Lefke Haber TV’nin haberine göre Alhassan dün akşam Lefke yöneticileri tarafından havaalanında karşılandı. Nijeryalı golcü için menekşe beyazlı ekip Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na bildirimde bulunmuştu.

