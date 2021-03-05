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Berkel, Tek’e plaket verdi

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Berkel, Tek’e plaket verdi
Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Rifat Berkel ve yönetim kurulu üyeleri, Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek’e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Rifat Berkel, pandemi sürecinden dolayı futbolun oynanmadığı dönemde kulüp olarak tesisleşmeye yönelik yapmış oldukları girişimler sonucunda sportif faaliyetlerde kullanılacak sosyal tesis yapımı için projelendirme çalışmaları tamamlandığını açıkladı. RifatBerkel, projenin içeriği konusunda bilgi vermek ve yeni görevinde başarılar dilemek için Spor Dairesi Müdürlüğüne atanan Fuat Tek’i ziyaret ettiklerini söyledi.
Sosyal tesis projesi hakkında Fuat Tek’e bilgi veren başkan Rifat Berkel, Fuat Tek’e yeni görevinde başarılar dilerken, plaket takdim etti.
 
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