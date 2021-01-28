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KKTCFBİDER resmen kuruldu

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KKTCFBİDER resmen kuruldu
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Girne’de, KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği (KKTCFBİDER) resmen kurularak faaliyete geçti.
KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneğinden, derneğin kuruluşu ile ilgili olarak şu açıklama yapıldı:
“Derneğimiz resmen kuruldu. Fenerbahçe Spor Kulübü’ne bağlı ilk İş İnsanları Derneği olarak faaliyete geçmekten dolayı gururluyuz.
Başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere tüm dünyada Sarı Lacivert çubuklu sevdanın peşinde, başkanımızın ve yönetimimizin yanında Fenerbahçe sevgisinin
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