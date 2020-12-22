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Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku

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Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan Tufan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu

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Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ozan Tufan, "Bugün yapılan Kovid-19 test sonucum maalesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten taraftarımıza ve dostlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcu ve bir idari personelinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"MedipolBaşakşehir maçına yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde takımımıza ve personelimize yapılan rutin Covid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelimizin sonuçları pozitif olarak gelmiştir. İzolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır."
 
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