Dartsta heyecan sürüyor

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne dördüncü hafta maçlarıyla devam edildi.
Sekiz takımın mücadele verdiği ligde Gönyeli Darts Birliği, Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği ve Lefkoşa Darts Birliği haftayı galibiyetle kapatan takımlar oldu.Cihangir-Minareliköy maçının ertelendiği haftada deplasmandaLEGEND’i 10-6 mağlup eden Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği yenilgisiz liderliğini sürdürdü.
Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin dördüncü hafta maçlarında alınan son uçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Gönyeli Darts Birliği-Gönyeli Av.At.K.: 12-4
LEGEND- Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği: 6-10
Lefkoşa Darts Birliği-Beyarmudu Belediyesi: 12-4
Cihangir-Minareliköy (Ertelendi)
2020-2021 EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİG PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
1.Coşkuner K.S.ve Spor Derneği 4 4 0 0 43 21 12 22
2.Gönyeli Darts Birliği 4 3 0 1 39 25 9 14
3.Lefkoşa Darts Birliği 3 2 0 1 32 16 6 16
4.Minareliköy 3 2 0 1 30 18 6 12
5.Gönyeli Av.At.K. 3 1 0 2 21 27 3 -6
6.Beyarmudu Belediyesi 4 1 0 3 23 41 3 -18
7.Cihangir 1 0 0 1 3 13 0 -10
8.LEGEND 4 0 0 4 17 47 0 -30
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.