Federasyon başkanları isyan etti

Başkanlar: 25 ay sonra gençliğe bu kabul edilemez katkı mı, uygun görüldü?

Hentbol, Voleybol, Tenis, Cimnastik ve Atletizm Federasyon başkanları yaptıkları ortak açıklama ile devletin federasyonlara yaptığı açıklamaya tepki gösterdiler.

“25 ay sonra gençliğe bu mu uygun görüldü? Kabul edilemez.” diyen federasyon başkanlarının açıklaması şöyle:

“Kuruluş ve amaçları, gençliği her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutarak ,ülkesine bedenen ve ruhen sağlam bireyler yetiştirerek, ülke gelişimine katkı koymak olan Spor Federasyonlarına karşı sergilenen bu tutum ve davranışları kabul etmemiz mümkün değildir. Özellikle son iki yıldır ülkemizde yaşanan hiperenflasyon , astronomik döviz artışları ve buna bağlı olarak mal ve hizmet alımlarında yaşanan alım gücü düşüklüğü karşısında Devlet Yönetiminin bütün bu gerçekleri yok sayarak almış olduğu bir kararla ,2023 Yılı Federasyon Devlet Katkılarını belirlemesi , bu Federasyonlar bünyesinde spor yapma aşkı ile uğraşan gençliğimize , kulüp yöneticilerimize, antrenörlerimize , hakemlerimize gençlerimizin velilerine ve sevenlerine karşı yapılmış büyük bir yanlıştır. 25 aydır yaşanan büyük ekonomik krize rağmen bu süreç içerisinde Federasyonlara 1 tek kuruş artış yapılmamasına rağmen , bu Federasyonlar bu süreç içerisinde büyük bir sıkıntı ve özveri ile çalışmaya devam etmiştir. Bu sergilenen haksız karar karşısında her türlü somut adımlar atılacak ve haklı arayışımız kabul görene kadar devam edecektir.

AÇIKLNAMASI GEREKEN EKONOMİK DEĞERLER

2021 Ocak ayından itibaren bugüne kadar ( 2021 Temmuz , 2021 Aralık , 2022 Temmuz, 2022 Aralık) tam dört kez Asgari Ücret yenilenmek zorunda kalmıştır. Çünkü insanlar aldıkları bu düşük maaşlar ile hiper enflasyon ve çok yüksek döviz artışları karşısında alım güçlerini kaybetmiştir. 2021 Ocak ayında net 2279 TL olan Asgari Ücret 2023 Ocak ayında net 11800 olmuştur. Yani bu süreç de yaklaşık olarak % 450 oranında yükselmesine rağmen insanların alım gücü zorluğu hala kendini yoğun bir şekilde hissettirmektedir.

2021 Ocak ayından itibaren bugüne kadar ( 2021 Temmuz , 2021 Aralık , 2022 Temmuz , 2022 Aralık ) yine tam dört kez memura , emekliye , bu ekonomik çöküşten dolayı toplamda % 160 yakın Hayat Pahalılığını kaybolan alım gücüne telafi bazında artış yapılmıştır. Bütün bu yapılan düzenlemelere rağmen vatandaşlarımızın alım gücü düşüklüğü telafi edilememiş ve vatandaşlarımız bu sıkıntıları yaşamaya devam etmektedir.

Peki siz Yöneticiler 2021 Ocak ayı döviz kurları ile 2023 Ocak ayı döviz kurlarını biliyor musunuz?

2021 Ocak EURO 9.07 USD 7.42 STG 10.15

2023 Ocak EURO 20.44 USD 18.80 STG 23.29

Yani 2021 yılında aldığımız bir madalya bile 15 TL iken şuan da 60 TL oldu

Peki, Siz yöneticiler 2021 Ocak ayından itibaren bugüne kadar bu ekonomik çöküş altında her türlü zorluğa ve yaşanan büyük sıkıntılara rağmen bu Federasyonlara % 1 oranında artış yaptınız mı?

Şimdi, Tam 25 ay sonra yukarı da bahsedilen ekonomik değerlerin ardından Spor Federasyonlarına yapmış olduğunuz % 60-80 arası artışın doğru ve yeterli olduğunu kabul etmemizi mi bekliyorsunuz?

AÇIKLANMASI GEREKEN İDARİ DEĞERLER

Federasyonların Devlet Katkıları hangi kriterlere göre değerlendiriliyor. Bizlerin bilmediği veya sizlerin önünde bir kriter tablonuz mu var? Buna göre mi değerlendirme yapıyorsunuz?

Spor Federasyonlarının Devlet Katkılarını belirleyen Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu kaç kez toplanarak ve kaç değerlendirme sonucunda bu bütçeleri neye, kime göre belirledi.

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulunun 26 Ocak Tarihinde bütçelerin belirlenmesi ile ilgili olarak yapmış olduğu toplantıya, daha önceden üst düzey yöneticiler tarafından katkıları belirlenmiş listenin sunulup bunun Genel Yönetim Kurulu tarafından onaylanması istenmiş midir ?

Bu tutum ve davranış karşısında Genel Yönetim Kurulunun 3 üyesinin sunmuş olduğunuz listenin mevcut şartlar da kabul edilemez olduğunu ve oylamada hangi gerekçe ile hayır kullandıklarını açıklayabilir misiniz?

Bu toplantıda bütün ekonomik parametreleri yok sayarak, katkıların bu hali ile uygun olduğuna evet diyen diğer 4 Genel Yönetim Kurulu Üyesinin spor bilgi, donanım ve kariyerlerinin hangi bağlamda olduğunu Spor Camiasına açıklayabilir misiniz ?