KTSYD Kupası’nda yarı final zamanı

Hentbolda KTSYD Kupası yarı final maçları Salı ve Çarşamba günleri oynanacak

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile KKTC Hentbol Federasyonu işbirliğinde düzenlenen KTSYD Kupası’nda yarı final maçları Salı ve Çarşamba günleri oynanacak. Salı günü kadınlar yarı final maçında DİGEM ile Şahlan, erkekler yarı final maçında ise Doğu Kent ile UKÜ takımları CIU Arena’da karşılaşacak.

Çarşamba günü kadınların diğer yarı finalinde UKÜ ile Miracle Esentepe, erkeklerin diğer yarı finalinde ise ChinaBazaar Gençlik Gücü ile Yükseliş takımları Atatürk Spor Salonu’nda finale yükselebilmek için mücadele edecek.

KTSYD Kupası’nda final karşılaşmaları 3 Şubat Cuma günü Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. KTSYD Kupası yarı final programı şöyle:

31 Ocak Salı

CIU Arena (18.30): DİGEM – Şahlan (Kadınlar)

CIU Arena (20.15): Doğu Kent – UKÜ (Erkekler)

1 Şubat Çarşamba

Atatürk Spor Salonu (18.30): UKÜ - Miracle Esentepe (Kadınlar)

Atatürk Spor Salonu (20.15) ChinaBazaar Gençlik Gücü – Yükseliş (Erkekler)

3 Şubat Cuma

Atatürk Spor Salonu (18.30): Kadınlar finali

Atatürk Spor Salonu (20.00): Erkekler finali



