FBİDER, Başçeri’yeFenerbahçe forması hediye etti

KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği yönetimi, Fenerbahçeli olan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye nezaket ziyaretinde bulunurken, ziyarette Başçeri‘yeMesut Özil imzalı Fenerbahçe forması hediye edildi

KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği (FBİDER) yönetimi, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaret ile ilgili olarak KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneğindenyapılan açıklama şöyle:

“KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği olarak Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye nezaket ziyaretinde bulunduk.

Dernek kurucu üyelerimizden Duygu Komsuoğlu, BurcinAliusta, Ercan İbrahimoğlu ve Uğraş Yönel tarafından yapılan nezaket ziyaretinde, heyet adına Duygu Komsuoğlu, derneğin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

Derneğin, yakın zamanda gerçekleşecek olan ilk olağan genel kurulunun ardından çalışmalarına hız vereceğini belirten Komsuoğlu, Fenerbahçe’nin adına ve büyüklüğüne yakışır şekilde girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

Büyükelçi Başçeri de kendisinin iyi bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu, Fenerbahçe’nin Türk sporunda ve tarihinde önemli bir yeri ve birçok başarısı olduğunu belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde de Fenerbahçe’nin adına ve şanına yakışır girişimleri her zaman takip ettiğini ve desteklediğini söyledi. Başçeri kurucu dernek yöneticilerini tebrik ederek derneğin çalışmalarında da başarılar diledi.

Ziyaretin sonunda heyet adına Duygu Komsuoğlu günün anısına Büyükelçi Başçeri‘ye üzerinde Mesut Özil imzası bulunan Fenerbahçe formasını takdim etti.

