Klasiklerde pandemi ertelemesi

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği Pazar günü gerçekleştirmeyi düşündüğü yılın ilk klasik otomobil faaliyetini pandemi kısıtlamaları ve yasakları nedeniyle erteledi

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) 28 Mart Pazar günü gerçekleştirmeyi düşündüğüyılın ilk klasik otomobil faaliyetini erteledi.

Erteleme ilgili olarak Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneğinden yapılan açıklama şöyle:

“Değerli klasik sever dostlarımız. 28 Mart Pazar günü gerçekleştirmeyi düşündüğümüz yılın ilk klasik otomobil faaliyetimiz ertelendi.

Cafe No:8 sponsorluğunda ve Mağusa Belediyesi himayelerindeki “ 10. Tekerlekler Cirilensin Gezi / Sergi “ organizasyonumuzu, bakanlar kurulu tarafından açıklanan pandemi kısıtlamaları ve yasakları nedeniyle ileriki bir tarihe ertelemek zorunda kaldık.

Pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasının hemen ardından faaliyetimizi en iyi şekilde yapacağımızı, içimizdeki klasik özlemini en iyi şekilde gidereceğimizi belirtir, ilk buluşmamıza kadar sağlık ve sıhhat içerisinde olmanızı temenni ederiz.



