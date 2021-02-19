Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği işbirliğinde fiziksel aktivite etkinliği düzenlenecek.
Fizyoterapist Kardelen Besen eşliğinde “Evde kal – hareketli kal” sloganıyla gerçekleştirilecek olan fiziksel aktivite etkinliği, 21 Şubat Pazar günü saat 10:30’da başlayacak. Fiziksel aktivite etkinliği, Lefkoşa Türk Belediyesinin facebook sayfasında ve youtube kanalından yayınlanacak.
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