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Evde kal – hareketli kal

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Evde kal – hareketli kal
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği işbirliğinde fiziksel aktivite etkinliği düzenlenecek.
Fizyoterapist Kardelen Besen eşliğinde “Evde kal – hareketli kal” sloganıyla gerçekleştirilecek olan fiziksel aktivite etkinliği, 21 Şubat Pazar günü saat 10:30’da başlayacak. Fiziksel aktivite etkinliği, Lefkoşa Türk Belediyesinin facebook sayfasında ve youtube kanalından yayınlanacak.
 
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