Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği işbirliğinde fiziksel aktivite etkinliği düzenlenecek.

Fizyoterapist Kardelen Besen eşliğinde “Evde kal – hareketli kal” sloganıyla gerçekleştirilecek olan fiziksel aktivite etkinliği, 21 Şubat Pazar günü saat 10:30’da başlayacak. Fiziksel aktivite etkinliği, Lefkoşa Türk Belediyesinin facebook sayfasında ve youtube kanalından yayınlanacak.

