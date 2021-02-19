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Cimnastikçiler her yerde çalışıyor

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Cimnastikçiler her yerde çalışıyor
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Kapanma sürecinin devam ettiği, spor faaliyetleri yapmanın yasak olduğu bugünlerde birçok sporcu evlerinde antrenmanlarını bireysel olarak sürdürüyor.
Cimnastikçiler de evlerinde ve evlerinin bahçelerinde antrenman yaparlarken, her türlü alet ile antrenman yapıyorlar.
Ada Cimnastik İhtisas Spor Derneği gösteri grubu cimnastikçisi Arzum da gerek bahçede gerekse de demir oyuncakları kullanarak antrenmanlarına devam ediyor.
 
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