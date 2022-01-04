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Eski Kaymaklı futbolcusu hayatını kaybetti

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Eski Kaymaklı futbolcusu hayatını kaybetti
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Küçük Kaymaklı’da 2017-18 sezonunda forma giyen Fildişi Sahilli hücum oyuncusu Konan Oussou hayatını kaybetti.
Son olarak Vietnam’da forma giyen 32 yaşındaki oyuncunun ölümü ülkede büyük etki yarattı. Bazı kaynaklar oyuncunun rahatsızlığı nedeniyle öldüğünü, bazı kaynaklar ise kuzeni tarafından zehirlenerek öldürüldüğünü aktarırken, yaşanan bu olay sonrası soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Küçük Kaymaklı’da2017-18 sezonunda forma giyen Konan, rakip filelere 8 gol atma başarısı göstermişti. Oyuncu Kaymaklı’dan ayrıldıktan bir sene sonra İsviçre’nin köklü kulüplerinden Sion’da da forma giymişti.
 
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