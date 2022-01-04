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“Her oyuncumuz değerlidir”

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“Her oyuncumuz değerlidir”
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Gönyeli Spor Kulübü olarak 2021 2022 futbol sezonunun ikinci devre hazırlıklarını yaptığımız bu dönemde gerek yazılı basın gerekse sosyal medyada oyuncularımızla ilgili henüz gerçekleşmemiş transfer haberleri görmekteyiz.
Geleneğinde hep en iyi olmayı hedefleyen kulübümüzün hiçbir oyuncusu ile ilgili herhangi transfer anlaşması yapılmamıştır. Her oyuncunun çok değerli olduğu kulübümüzün yönetim politikasıdır. İkinci devrenin tüm takımlara hayırlı olmasını temenni eder, başarılar dileriz.
 
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