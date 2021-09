Ercen onurlandırıldı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Osman Ercen’e, ‘Futbolda Bağımlılıklarla Mücadelede El Ele” projelerine sağladığı katkıdan dolayı plaket takdim etti

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Osman Ercen’e, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği ile işbirliğinde düzenlenen ‘Futbolda Bağımlılıklarla Mücadelede El Ele” ve “İngiltere’den Sevgi Dolu Yardım Eli” projelerine sağladığı katkıdan dolayı plaket takdim edildi.

Lefkoşa’daki Dors Of Old Town’da düzenlenen plaket töreninde Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Koordinatörü Teyfide Tecel Hatipoğlu, ve Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı İsmet Medi Koldaş hazır bulundu.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, törende yaptığı konuşmada, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Osman Ercen’in gerek ‘Futbolda Bağımlılıklarla Mücadelede El Ele” gerekse “İngiltere’den Sevgi Dolu Yardım Eli” Projelerinin hayata geçmesi konusunda ciddi bir duyarlılık ortaya koyduğunu ve önemli katkılar sağladığını söyledi.

Projelerin İngiltere’den sadece ülkemizdeki bağımlılıklarla mücadeleye katkı değil, Londra’da yaşayan Kıbrıs Türk toplumu ile ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamayı amaçladığına da işaret eden Karaokçu, Başkan Osman Ercen’e teşekkürlerini sundu.

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Osman Ercen ise Komisyonun çalışmalarına büyük önem verdiklerini, bu çerçevede gerek İngiltere’deki birçok örgüt, gerekse KKTC’deki kuruluşlarla işbirliğinde toplumun geleceği adına projeler geliştirdiklerine işaret ederek, bu çalışmaları yeni projelerle güçlendirmek amacında olduklarını vurguladı.

Ercen, bu çalışmalarda çok verimli bir işbirliği içinde oldukları Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ve Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı İsmet Medi Koldaş’a teşekkür etti.

Törende Dors Of Old Town Direktörü Tanju Hastunç da Osman Ercen’e el yapımı minyatür Girne Kapısı hediye etti.