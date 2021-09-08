Türkmenköy başkansız kaldı

Türkmenköy Aydın Spor Kulübü, başkan Bilal Kısmetli'nin istifası sonrasında başkansız kalırken, genel kurul da gerçekleştiremedi

Türkmenköy Aydın Spor Kulübü, başkan Bilal Kısmetli'nin istifası sonrasında başkansız kalırken, genel kurul da gerçekleştiremedi.

BTM Birinci Lig kulübü Türkmenköy Aydın Spor Kulübünden, kulübe sahip çıkılması için camiaya yönelik açıklama şöyle:

“Kulüp başkanımız Bilal Kısmetli'nin özel nedenlerden dolayı istifası üzerine, 5 Temmuz 2021 tarihinde olağanüstü genelkurul yapılacağının duyurusunu paylaşmıştık.

Ancak çeşitli nedenlerden dolayı olağanüstü genel kurul yapılamamıştı. Yeni başkan ve yönetim kurulunun bir an önce belirlenebilmesi ve kulübün devamlılığının sağlanabilmesi için siz üye ve köylülerimizden desteğine ihtiyacımız var.

Başkan ve yönetimde görev almak isteyen tüm Türkmenköy'lüleri kulübümüze destek ve katkı vermeye davet ediyoruz. Birlikten güç doğar. Herşey Türkmenköy içindir.”



