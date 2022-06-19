Erbulut Cimnastik Kulübü, Tekirdağ’da göğsümüzü kabarttı

KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı kulüplerden Erbulut Cimnastik Kulübü, Tekirdağ’da düzenlenecek olan Tekirdağ 1. Dostluk Kupası Turnuvalarına katılarak başarılı sonuçlar alarak gögsümüzü kabarttılar.
Tekirdağ 1. Dostluk Kupası Cimnastik Şampiyonasında yarışan Erbulut Cimnastik Kulübü küçük ve minik cimnastikçiler en iyisini yaparak tüm kategorilerde kürsü gördüler.
Erbulut Cimnastik Kulübü cimnastikçilerinin almış olduğu dereceler şöyle:
Minik Erkekler Takım 2. Liği
Ferdi Sıralamada Berk Mevlüt, Enes Bulut
Küçük Erkekler Takım 2. Liği
Ferdi Sıralamada Mehmet Karsu 4. Muhammed Yusuf Taşköprü 5.
Yıldız Erkekler Poyraz Kartopu
Minik B Ketegorisi
Kızlar Takım 2. Liği
Ferdi Sıralamada Sevgül Mamülcü 5.
Minik A Kategorisi
Elit Kızlar Takım 3.
Küçük Kızlar
Elit Takım 2.Ligi
Ferdi Sıralamada Elif Doğan ve Sahil Erbulut 4. Almira Karataş 6.
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