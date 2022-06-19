Erbulut Cimnastik Kulübü, Tekirdağ’da göğsümüzü kabarttı

Tekirdağ 1. Dostluk Kupası Cimnastik Şampiyonasında yarışan Erbulut Cimnastik Kulübü küçük ve minik cimnastikçiler en iyisini yaparak tüm kategorilerde kürsü gördüler

KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı kulüplerden Erbulut Cimnastik Kulübü, Tekirdağ’da düzenlenecek olan Tekirdağ 1. Dostluk Kupası Turnuvalarına katılarak başarılı sonuçlar alarak gögsümüzü kabarttılar.

Tekirdağ 1. Dostluk Kupası Cimnastik Şampiyonasında yarışan Erbulut Cimnastik Kulübü küçük ve minik cimnastikçiler en iyisini yaparak tüm kategorilerde kürsü gördüler.

Erbulut Cimnastik Kulübü cimnastikçilerinin almış olduğu dereceler şöyle:

Minik Erkekler Takım 2. Liği

Ferdi Sıralamada Berk Mevlüt, Enes Bulut

Küçük Erkekler Takım 2. Liği

Ferdi Sıralamada Mehmet Karsu 4. Muhammed Yusuf Taşköprü 5.

Yıldız Erkekler Poyraz Kartopu

Minik B Ketegorisi

Kızlar Takım 2. Liği

Ferdi Sıralamada Sevgül Mamülcü 5.

Minik A Kategorisi

Elit Kızlar Takım 3.

Küçük Kızlar

Elit Takım 2.Ligi

Ferdi Sıralamada Elif Doğan ve Sahil Erbulut 4. Almira Karataş 6.



