Nehir ve Marko ana tabloda

U15 Türkiye Badminton Şampiyonasında Nehir ikinci kez Marko ilk kez ana tabloda. Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezinde devam eden U15 Türkiye Badminton Şampiyonasında Milli Takım sporcuları Nehir Deniz ve Marko Lesinger ana tabloya kalma başarısı gösterdiler. Oynadıkları 4 karşılaşmayı da kazanarak rakiplerini eleyen sporcularımızdan Nehir ikinci kez ana tabloya kalma başarısı gösterirken Marko ise ilk kez ana tabloya kalma başarısı gösterdi. Federasyon Başkanı Fırat Deniz Milli Takım olarak U15 Türkiye Badminton Şampiyonasında 36 galibiyet aldıklarını, bu sonuçtan büyük mutluluk duyduklarını ve turnuvada mücadele eden sporcuları ile onları yetiştiren tüm antrenörleri tebrik ettiğini belirtti.
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