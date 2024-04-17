banner913
banner932
"Liderimizi büyük bir özlemle anıyoruz"
48 0
Cevdet Alptürk etaplara geri dönüyor
Cevdet Alptürk etaplara geri dönüyor
33 0
 
Kalavaç Festivali pazar günü yapılacak
Kalavaç Festivali pazar günü yapılacak
36 0
Leverkusen 11 yıllık ambargoyu sonlandırdı
Leverkusen 11 yıllık ambargoyu sonlandırdı
24 0
Evkaf'ın 68'inci gurur yılı
Evkaf'ın 68'inci gurur yılı
40 0
Türk- Bir, Belçika’da KKTC’yi anlattı
Türk- Bir, Belçika’da KKTC’yi anlattı
32 0
Kaymaklı, hayata döndü
Kaymaklı, hayata döndü
59 0
banner1012

KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu Başkanı Ümit Nusret güreşçilere ödül verdi

banner1020

banner974
KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu Başkanı Ümit Nusret güreşçilere ödül verdi
banner971
KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu Başkanı Ümit Nusret KKTC Güreş Federasyonu’nun 2023 Yılı Ödül Töreni’ne katılarak sporculara ödül verdi. Geçtiğimiz gün Gönyeli’de gerçekleşen organizasyonda KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar, başarılı kulüp, sporcu ve antrenörleri kutladı. İki Federasyon başkanı birlik beraberlik ve spor için elele mesajları verdi. Sporun gençlerimize aşılanması için gerekli olan tüm çabanın gösterileceği belirtilerek karşılıklı memnuniyetler dile getirildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.