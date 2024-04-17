KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu Başkanı Ümit Nusret güreşçilere ödül verdi

KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu Başkanı Ümit Nusret KKTC Güreş Federasyonu’nun 2023 Yılı Ödül Töreni’ne katılarak sporculara ödül verdi. Geçtiğimiz gün Gönyeli’de gerçekleşen organizasyonda KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar, başarılı kulüp, sporcu ve antrenörleri kutladı. İki Federasyon başkanı birlik beraberlik ve spor için elele mesajları verdi. Sporun gençlerimize aşılanması için gerekli olan tüm çabanın gösterileceği belirtilerek karşılıklı memnuniyetler dile getirildi.

