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Enes Kansız'dan büyük başarı

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Enes Kansız'dan büyük başarı
Yüzücümüz Enes Kansız Trabzon’da gerçekleşen TOHM Baraj seçme müsabakasında başarılı olarak finallerde mücadele etme hakkı kazandı.
200 metre kelebekte mücadele eden Enes Kansız 02.15.98’lik derecesi ile rekorunu kırarken, 17 yaş barajını geçmeyi bildi. Genç sporcu ayrıca 100 metre kelebekte de 01:00.40’lık derecesi ile 17 yaş barajı da geçerek 4-8 Ağustos 2023 İstanbul’da gerçekleşecek olan Final müsabakasında mücadele etme hakkı kazandı.
 
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