KKTC Galatasaraylılar Derneği’nin şampiyonluk coşkusu

KKTC Galatasaray Taraftar Derneği Türkiye Süper Lig 23. Şampiyonluğunu elde eden Galatasaray’ın başarısını The Arkın İskele’de coşkulu bir gece ile kutladı. Şampiyonluk Kupasının sergilendiği gecede

Dernek Başkanı Talat Karapelit kupayı ülkemize gönderen Galatasaray Kulübü’ne, gecenin düzenlenmesinde ev sahipliği ve destek veren Erbil Arkın’a, ülkemize gelen konuklara ve geceye katılanlara teşekkür etti.

Başbakan Ünal Üstel’in de katıldığı ve Grup Rast’ın sahne aldığı gecede 100. Yıl’a özel kupa, GS TV’nin yaptığı röportajlar, şampiyon futbolcuların imzalı formalarının açık artırma ile satışı ve şampiyonluk şarkıları geceyi coşturdu.

Gecede spor yorumcusu Levent Tüzemen, eski futbolcu Cevad Prekazi de yer aldı



