banner762
banner815
"Toprağımıza ve üretimimize sahip çıkmak hepimizin temennisidir"
6 0
Dacia, yeni kimliğiyle çok farklı
Dacia, yeni kimliğiyle çok farklı
11 0
 
Elektriğe bir zam daha geliyor
Elektriğe bir zam daha geliyor
10 0
Haskasap Avusturya’da yarışacak
Haskasap Avusturya’da yarışacak
17 0
Süt üretiminde 100 günde 100 ton düşüş
Süt üretiminde 100 günde 100 ton düşüş
84 0
ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 2.randevu
ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 2.randevu
11 0
Her boşluk alanı çöplük mü sanıyoruz?
Her boşluk alanı çöplük mü sanıyoruz?
14 0
banner797
banner854

Emre Kaplan, Türkiye şampiyonu

banner476

banner825
Emre Kaplan, Türkiye şampiyonu
Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Denizli’de gerçekleştirilen 2022 Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası’na katılan Milli bisikletçi Emre Kaplan, büyük bir başarıya imza atarak yarışmadan birinci çıktı ve Türkiye şampiyonu oldu.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.