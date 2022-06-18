Emre Kaplan, Türkiye şampiyonu

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Denizli’de gerçekleştirilen 2022 Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası’na katılan Milli bisikletçi Emre Kaplan, büyük bir başarıya imza atarak yarışmadan birinci çıktı ve Türkiye şampiyonu oldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.