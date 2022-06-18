Emre Kaplan, Türkiye şampiyonu

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Denizli’de gerçekleştirilen 2022 Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası’na katılan Milli bisikletçi Emre Kaplan, büyük bir başarıya imza atarak yarışmadan birinci çıktı ve Türkiye şampiyonu oldu.

