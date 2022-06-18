BTM 2. Lig 5. Haftasında dün alınan sonuçlar ve günün programı

Dün
1.GRUP
Zümrütköy-Yedidalga Aksu: 0 – 1
Gayretköy-Poy Rent Yeşilyurt 3 – 1
2.GRUP
Yeşiltepe Ilgaz-Mevlevi: 2 – 1
Kalkanlı-Yeşil H. Kozanköy 2 – 2
3.GRUP
Pınarbaşı-Şirinevler: 0 – 3
Ağırdağ Boğaz-Bahçeli 4 – 1
4.GRUP
Pergama-Gaziköy: 2 – 0
5.GRUP
Yenişehir-Çayönü: 1 – 1
Tuzla-Pile : 1 – 2
6.GRUP
Autorite Civisil-Tatlısu Seracılar:2 – 3
Alaniçi-Ötüken : 1 – 5
SFCBoğaziçi-Mutluyaka:2 – 1
7.GRUP
Kaplıca Karadeniz 61-Ardahan:3 – 0
Ergazi-Bafra : 2 – 2
19 Haziran 2022, Pazar
1.GRUP
18.00 Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Akçay-Gaziveren (Hüseyin Eyyüpler)
2.GRUP
18.00 Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda Akdeniz-Çamlıbel (Arif Malek)
3.GRUP
18.00 Göçmenköy Stadı’nda Alayköy-Serhatköy (Şahin Coşkun)
4.GRUP
18.00 Cihangir Stadı’nda Yeniceköy-Kırıkkale (Olgun Canik)
5.GRUP
18.00 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda Korkuteli-Güvercinlik (Serkan Özdenkçi)
7.GRUP
18.00 Dipkarpaz Stadı’nda Dipkarpaz-Yarköy (Tufan Çerçioğlu)
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