Emre Kaplan Türkiye Milli Takım kampında

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’na bağlı genç milli bisikletçimiz Emre Kaplan, Türkiye Milli Takımı kampına davet edildi.
Son dönemde ülkemizde ve Türkiye’de çok sayıda başarıya imza atan başarılı bisikletçimiz Emre Kaplan, Türkiye Milli Takımı’nın 1-8 Temmuz tarihleri arasında Konya’da başlayan Avrupa Pist Şampiyonası hazırlık kampı aday kadrosuna çağrıldı.
Emre, 2023 Temmuz ayında yapılacak olan Avrupa Pist Şampiyonası kadrosunda yer alabilmek için bu zor yolda da başarılı olmaya çalışacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.