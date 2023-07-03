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Emre Kaplan Türkiye Milli Takım kampında

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Emre Kaplan Türkiye Milli Takım kampında
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Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’na bağlı genç milli bisikletçimiz Emre Kaplan, Türkiye Milli Takımı kampına davet edildi.
Son dönemde ülkemizde ve Türkiye’de çok sayıda başarıya imza atan başarılı bisikletçimiz Emre Kaplan, Türkiye Milli Takımı’nın 1-8 Temmuz tarihleri arasında Konya’da başlayan Avrupa Pist Şampiyonası hazırlık kampı aday kadrosuna çağrıldı.
Emre, 2023 Temmuz ayında yapılacak olan Avrupa Pist Şampiyonası kadrosunda yer alabilmek için bu zor yolda da başarılı olmaya çalışacak.
 
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