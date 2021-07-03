Emre, İspanya’da ikinci

Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonunun (IFBB) ilk kez organize ettiği FİTNESS GAMES AND CHALLENGE Şampiyonasında ülkemiz Vücut Geliştirme ve Fitness sporcuları podyuma çıktı.

K.K.T.C Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Milli Takımı, IFBB başkanı Dr. RafaelSantonja'nin daveti üzerine İspanya’da yarıştilar. Dünyanın birçok ülkesinden şampiyonaya katılan sporcularla mücadele eden sporcularımızdan başarılı dereceler gelmeye başladı. Ülkemizde pandemi sürecinde hiç durmadan gerek online gerekse de birebir antrenmanlarına devam eden federasyon milli takım sporcularından Emre Özkaram Vücut Geliştirme kategorisinde kürsüye çıktı.

Ülkemizi temsil eden Emre Özkaram IFBB Ağır Siklet ikincisi gelirken podyumda büyük mutluluk yaşadı.



