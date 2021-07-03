banner583
banner676
Vadili’de Cimnastik coşkusu yaşandı
Vadili’de Cimnastik coşkusu yaşandı
11 0
Audi Quattro S1 elektriklenerek dönüyor
Audi Quattro S1 elektriklenerek dönüyor
17 0
 
Bile bile zehir soluyoruz
Bile bile zehir soluyoruz
48 0
GG çocuklar için devrede
GG çocuklar için devrede
37 0
Karavancılar Büyükkonuk Belediyesi’nden temizlik bekliyor
Karavancılar Büyükkonuk Belediyesi’nden temizlik bekliyor
98 1
Instagram bir özelliğini daha test ediyor
Instagram bir özelliğini daha test ediyor
26 0
UKÜ ve GG kupaya yakın
UKÜ ve GG kupaya yakın
23 0
banner661
banner682

Öztaş’tan Mesarya Yıldızları’na ödül

banner476

banner666
Öztaş’tan Mesarya Yıldızları’na ödül
Geçitkale Belediye başkanı Hasan Öztaş, KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından organize edilen Minik A ve Minik B yarışmalarında başarılar elde eden bölgenin başarılı cimnastik kulübü Mesarya Yıldızları sporcularını kabul edip ödüllendirdi.
Mesarya Yıldızlarından konu ile ilgili şu açıklaması yapıldı: "KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Minik A ve Minik B yarışmalarında derece alan cimnastikçilerimizi kabul eden ve çocuklarımıza çeşitli hediyeler sunan Geçitkale Belediye başkanı sayın Hasan Öztaş ve onun nezdinde tüm Geçitkale Belediye çalışanlarına her zaman yanımızda oldukları ve çocuklarımızı destekledikleri için teşekkür ederiz. Her şey çocuklarımız içindir."
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.