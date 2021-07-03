Öztaş’tan Mesarya Yıldızları’na ödül

Geçitkale Belediye başkanı Hasan Öztaş, KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından organize edilen Minik A ve Minik B yarışmalarında başarılar elde eden bölgenin başarılı cimnastik kulübü Mesarya Yıldızları sporcularını kabul edip ödüllendirdi.

Mesarya Yıldızlarından konu ile ilgili şu açıklaması yapıldı: "KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Minik A ve Minik B yarışmalarında derece alan cimnastikçilerimizi kabul eden ve çocuklarımıza çeşitli hediyeler sunan Geçitkale Belediye başkanı sayın Hasan Öztaş ve onun nezdinde tüm Geçitkale Belediye çalışanlarına her zaman yanımızda oldukları ve çocuklarımızı destekledikleri için teşekkür ederiz. Her şey çocuklarımız içindir."

