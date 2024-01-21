Emre, Alanya’da birinciliğe sürdü

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun başarılı sporcusu Emre Kaplan, Alanya puanlı kriteryum yarışında Türkiye 1. olmayı başardı. Emre Kaplan, bu yarıştan sonra Antalya’da bir haftalık kamp yapacak. Emre Kaplan, kampın ardından 27 Ocak tarihinde yapılacak Uluslararası Grand Prix Antalya Airport City Race Yarışlarına katılacak.
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