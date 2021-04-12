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Efe, bronz madalya kazandı

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KKTC Kickboks Milli Takımı sporcusu Yusuf Efe Yetimoğlu 6.Uluslararası Türkiye Açık Kickboks Avrupa Kupası’nda bronz madalyanın sahibi oldu

Efe, bronz madalya kazandı
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6. Uluslararası Türkiye Açık Kickboks Avrupa Kupası, 08 – 11 Nisan 2021 tarihleri arasında, Türkiye’nin Antalya şehrinde yapıldı. Üç gün boyunca devam eden yarışlarda ülkemiz 1 antrenör ve 4 sporcu ile temsil edildi.
28 ülkeden 2200 sporcunun katıldığı ve bayrağımız ile yarıştığımız Avrupa Kupasında sporcularımız güzel müsabakalar çıkarttılar. Çekişmeli mücadelelerin yer aldığı Avrupa Kupasında 89 Kg. Genç Erkekler, KickLight disiplininde yarışan sporcumuz Yusuf Efe Yetimoğlu bronz madalyanın sahibi olmayı başardı.
Federasyon başkanı Niyazi Demirel, turnuva ile ilgili yaptığı açıklamada “Böylesi önemli bir organizasyonda ülkemizin bayrağımız ile temsil edilmesinden büyük gurur duyduk. Ülkemiz için önemli bir başarıdır. Sporcularımızı yarışmalarda gösterdikleri mücadeleden ve alınan dereceden dolayı kutlar, başarılarının devamını dilerim.” ifadelerini kullandı.
 
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