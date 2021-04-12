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Renk, Volkan ailesine renk kattı

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Renk, Volkan ailesine renk kattı
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Niyazi ERGÜLEN
Futbolumuzun genç ve başarılı teknik adamlarından Orçun Volkan ile eşi Gizem Mullaoğlu Volkan’ın 12 Mart’ta Renk ismini verdikleri kızları oldu.
Orçun – Gizem Mullaoğlu Volkan çiftinin ilk kızları Yaz, Renk’in doğumuyla abla olmanın mutluluğunu yaşadı. İkinci çocuklarının mutluluğunu yaşayan Volkan çifti Dr. Mustafa Sakallı ve Miracle Hospital personeline teşekkürlerini ilettiler.
Bizler de Halkın Sesi ve Halk Spor olarak Volkan ailesini kutlar, Renk bebeğe sağlıklı, mutlu, uzun bir ömür dileriz.
 
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