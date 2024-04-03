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Basel Holding 2024 Ralli sezonu başlıyor

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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası 7 Nisan 2024 Pazar günü başlıyor. “Chagla Car Care Lefkoşa Ralli Sprint” adıyla yapılacak yarış, Hamitköy bölgesinde hazırlanan etapta yapılacak

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Basel Holding 2024 Ralli sezonu başlıyor
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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) 2024 sezonuna başlıyor. Basel Holding’in ana sponsorluğunda bu sezon da Ralli, Sprint ve Tırmanma olmak üzere 3 şampiyona gerçekleştirecek olan kurum, sezonu Chagla Car Care sponsorluğunda Hamitköy etabında yapılacak olan Sprint Rallisi ile açıyor. Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu ve Chagla Car Care’ın yarış sponsorluğunun yanı sıra yarış; Chagla Food&Drink, Polaris, Genpower, GoPro, Limon, Rinata Parts&Oil, Aveon Sigorta, Drift NEU, The Sport Face, İkas Supermarket, Near East Bank, Eurol ve Basel Energy’nin de katkıları ile gerçekleştirilecek.
21 ekibin yarışacağı 2024 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası ilk yarışı, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Chagla Food&Drink önünden pazar sabahı 10.40’da start alacak. 11.05’den itibaren Hamitköy Çevre yolu çevresinde hazırlanan etapta ekipler biri deneme olmak üzere üçer kez start alacaklar. Etap, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan İtfaiye Şubesi yanından start alıp, Hamitköy Çevre Yolu sanayi bölgesi çemberi üzerinde bulunan noktada tamamlanacak. 11.00-14.15 arası devam edecek olan ralli, 14.25’de yine Chagla Food&Drink önünde yapılacak ödül töreni ile tamamlanacak. Servis alanı ve seyirci noktası ise yine etabın finiş noktası da olan Hamitköy çevre yolu, Sanayi çemberi üzerinde bulunan noktada kurulacak.
21 EKİP YARIŞACAK
Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisinin VW Polo GTI R5 ile, Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisinin Skoda Fabia R5 ile, Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ikilisinin Skoda Fabia R5 ile start alacağı yarışta toplamda 21 ekip start alacak. Yeni katılımcılar, yeni Proto araçlar ve Canam Maverick ile 5 ekibin de start alacağı yarış izleyenlere büyük heyecan vaat ediyor. Bu sezon 20’nci yılını kutlayan Otomobil Dünyası’nın da basın emekçileri ile seçeceği yarışın kahramanına “Otomobil Dünyası Özel Ödülü” vereceği açıklandı.
 
Kayıt listesi:
         No.    Takım         Pilot  Co-Pilot      Araç  Sınıf
1       1       NEU DRIFT RACING TEAM        Enver Haskasap  Halil Mulla Volkswagen Polo GTI R5        2
2       2       GOODYEAR RACING TEAM       Çağkan Bozalanlar        Hasan Evrensel         Skoda Fabia R5   2
3       3       NEU DRIFT RACING TEAM        Rauf Denktaş       Mehmet Mişon    Skoda Fabia R5    2
4       4       GOODYEAR RACING TEAM       Derviş Dizliklioğlu        Doğukan Özbeyli         Mitsubishi Lancer EVO IX     N
5       5                 İbrahim Yolcu Argün    Hande Küfi Mitsubishi Lancer EVO IX     N
6       6                 Gionnis Ionides   Panagiotis Pattixi Canam Maverick R
7       7       Zaim Kömürleri Rally Team   Önder Zaim         Ahmet Gürün      Mitsubishi Lancer EVO IX    N
8       8                 Tolga Güllü         Zeliha Güllü         Canam Maverick R
9       9                 Lambros Ionides  Panagiotis Theodorou   Canam Maverick R
10     10               Hakan Biricik      Ahmet Biricik      Subaru Impreza   1
11     11     STAGE CARS RALLY TEAM       Zeki Demirdeş     Kani Avkıran       Mitsubishi Lancer EVO IX    N
12     12     GOODYEAR RACING TEAM       Mahmut Bozalanlar      Mahmut Ulaş         Canam Maverick R
13     14     KARADUMAN RALLY TEAM     Özhan Karaduman        Ahmet Buzlukçuoğlu         Fiat Palio    4
14     15     KARADUMAN RALLY TEAM     Osman Pozan      Serdar Kumru      Peugeot 206   4
15     16     GOODYEAR RACING TEAM       Buğur Kambillili  Mehmet Çağla     Mitsubishi Lancer EVO IX    N
16     17     NEU DRIFT RACING TEAM        Güner Şevketoğlu         Arkın Şevketoğlu         Mitsubishi Lancer EVO IX     N
17     18     STAGE CARS RALLY TEAM       Ahmet Özerdem   Cihan Anıl Şahin Mitsubishi Lancer EVO X     1
18     19     NEU DRIFT RACING TEAM        Mustafa Karam   Utku Tabak         Mitsubishi Lancer EVO VI    1
19     20     NEU DRIFT RACING TEAM        Mustafa Kemal Baran   Halil Çamay        Ford Fiesta Proto         1
20     21     NEU DRIFT RACING TEAM        Kozan Çayan       Ahmet Akbıçak   Mitsubishi Mirage Proto       1
21     22     NEU DRIFT RACING TEAM        Erdaş Uçaner       Halil Düşmez       Canam Maverick    R
 
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