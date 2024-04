Basel Holding 2024 Ralli sezonu başlıyor

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası 7 Nisan 2024 Pazar günü başlıyor. “Chagla Car Care Lefkoşa Ralli Sprint” adıyla yapılacak yarış, Hamitköy bölgesinde hazırlanan etapta yapılacak

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) 2024 sezonuna başlıyor. Basel Holding’in ana sponsorluğunda bu sezon da Ralli, Sprint ve Tırmanma olmak üzere 3 şampiyona gerçekleştirecek olan kurum, sezonu Chagla Car Care sponsorluğunda Hamitköy etabında yapılacak olan Sprint Rallisi ile açıyor. Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu ve Chagla Car Care’ın yarış sponsorluğunun yanı sıra yarış; Chagla Food&Drink, Polaris, Genpower, GoPro, Limon, Rinata Parts&Oil, Aveon Sigorta, Drift NEU, The Sport Face, İkas Supermarket, Near East Bank, Eurol ve Basel Energy’nin de katkıları ile gerçekleştirilecek.

21 ekibin yarışacağı 2024 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası ilk yarışı, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Chagla Food&Drink önünden pazar sabahı 10.40’da start alacak. 11.05’den itibaren Hamitköy Çevre yolu çevresinde hazırlanan etapta ekipler biri deneme olmak üzere üçer kez start alacaklar. Etap, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan İtfaiye Şubesi yanından start alıp, Hamitköy Çevre Yolu sanayi bölgesi çemberi üzerinde bulunan noktada tamamlanacak. 11.00-14.15 arası devam edecek olan ralli, 14.25’de yine Chagla Food&Drink önünde yapılacak ödül töreni ile tamamlanacak. Servis alanı ve seyirci noktası ise yine etabın finiş noktası da olan Hamitköy çevre yolu, Sanayi çemberi üzerinde bulunan noktada kurulacak.

21 EKİP YARIŞACAK

Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisinin VW Polo GTI R5 ile, Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisinin Skoda Fabia R5 ile, Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ikilisinin Skoda Fabia R5 ile start alacağı yarışta toplamda 21 ekip start alacak. Yeni katılımcılar, yeni Proto araçlar ve Canam Maverick ile 5 ekibin de start alacağı yarış izleyenlere büyük heyecan vaat ediyor. Bu sezon 20’nci yılını kutlayan Otomobil Dünyası’nın da basın emekçileri ile seçeceği yarışın kahramanına “Otomobil Dünyası Özel Ödülü” vereceği açıklandı.



Kayıt listesi:

No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf

1 1 NEU DRIFT RACING TEAM Enver Haskasap Halil Mulla Volkswagen Polo GTI R5 2

2 2 GOODYEAR RACING TEAM Çağkan Bozalanlar Hasan Evrensel Skoda Fabia R5 2

3 3 NEU DRIFT RACING TEAM Rauf Denktaş Mehmet Mişon Skoda Fabia R5 2

4 4 GOODYEAR RACING TEAM Derviş Dizliklioğlu Doğukan Özbeyli Mitsubishi Lancer EVO IX N

5 5 İbrahim Yolcu Argün Hande Küfi Mitsubishi Lancer EVO IX N

6 6 Gionnis Ionides Panagiotis Pattixi Canam Maverick R

7 7 Zaim Kömürleri Rally Team Önder Zaim Ahmet Gürün Mitsubishi Lancer EVO IX N

8 8 Tolga Güllü Zeliha Güllü Canam Maverick R

9 9 Lambros Ionides Panagiotis Theodorou Canam Maverick R

10 10 Hakan Biricik Ahmet Biricik Subaru Impreza 1

11 11 STAGE CARS RALLY TEAM Zeki Demirdeş Kani Avkıran Mitsubishi Lancer EVO IX N

12 12 GOODYEAR RACING TEAM Mahmut Bozalanlar Mahmut Ulaş Canam Maverick R

13 14 KARADUMAN RALLY TEAM Özhan Karaduman Ahmet Buzlukçuoğlu Fiat Palio 4

14 15 KARADUMAN RALLY TEAM Osman Pozan Serdar Kumru Peugeot 206 4

15 16 GOODYEAR RACING TEAM Buğur Kambillili Mehmet Çağla Mitsubishi Lancer EVO IX N

16 17 NEU DRIFT RACING TEAM Güner Şevketoğlu Arkın Şevketoğlu Mitsubishi Lancer EVO IX N

17 18 STAGE CARS RALLY TEAM Ahmet Özerdem Cihan Anıl Şahin Mitsubishi Lancer EVO X 1

18 19 NEU DRIFT RACING TEAM Mustafa Karam Utku Tabak Mitsubishi Lancer EVO VI 1

19 20 NEU DRIFT RACING TEAM Mustafa Kemal Baran Halil Çamay Ford Fiesta Proto 1

20 21 NEU DRIFT RACING TEAM Kozan Çayan Ahmet Akbıçak Mitsubishi Mirage Proto 1

21 22 NEU DRIFT RACING TEAM Erdaş Uçaner Halil Düşmez Canam Maverick R