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Dünya Olimpizm Günü kutlanacak

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Dünya Olimpizm Günü kutlanacak
KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (MOK), dünyanın her ülkesinde kutlanmakta olan 23 Haziran Dünya Olimpizm Günü'nü kutlayacak.
Bu çerçevede KKTC MOK yönetim kurulu, 23 Haziran 2023 Cuma günü saat 10.30’da Girne’de bulunan Atatürk Büstü'ne çelenk koyarak, günün anlam ve önemine vurgu yapan bir basın açıklaması gerçekleştirecek.
 
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