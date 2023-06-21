Abdülkadir Ömür'e sürpriz talip

Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür'e sürpriz bir talip çıktı. La Liga ekiplerinden Getafe, başarılı futbolcuyu takibe aldı

Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'e İspanyol kancası. La liga ekiplerinden Getafe, bordo mavililerin yıldız ismine talip oldu.

Abdülkadir Ömür için araştırma sürecine başlayan İspanyol ekibinin kısa süre içerisinde Trabzonspor ile resmi olarak temasa geçmesi bekleniyor.

Ayrıca Getafe dışındaki başka Avrupa kulüplerinin de 24 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği ifade ediliyor.

Abdülkadir için hatırı sayılır bir bonservis beklentisi olan Trabzonspor'un gelen teklifin miktarına göre bu transfere izin verebileceği gelen haberler arasında.

Karadeniz ekibinin altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür, bu sezon Trabzonspor formasıyla 41 resmi maça çıktı.

Başarılı oyuncu, bu karşılaşmalarda takımına 4 gol ve 3 asist ile katkıda bulundu.



