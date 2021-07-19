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Dumlupınar sokak hayvanlarının yanında

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Dumlupınar sokak hayvanlarının yanında
Yonpaş Dumlupınar kulübü sponsoruYonpasCyprus öncülüğünde sokak hayvanlarına 5 ton mama dağıtıyor.
Yonpaş Dumlupınar kulübünden konu ile ilgili şu açıklaması yapıldı: "Sosyal sorumluluk projemiz kapsamındaki bu faaliyetimizde her ilçedeki sokak hayvanlarına ulaşmayı amaçlıyoruz. Gönüllülerden de bizlere yardım etmelerini rica ederiz. İletişim:05488402017"
 
 
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