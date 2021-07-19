Maraş’ta barış ve özgürlüğe kulaç attılar

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından 18 Temmuz 2021 Pazar günü Maraş’ta ilk kez yüzme maratonu düzenlendi.

Maraş Barış ve Özgürlük Açık Su Yüzme Maratonundabirinci gelenlere ödüllerini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar verdi.

Maraş Barış ve Özgürlük Açık Su Yüzme Maratonunda kategoriler ve dereceler şöyle:

Erkekler, 1500m 14 yaş ve küçükler_______________________________________

1.Hüseyin Hasan Çakır

2.Deniz Bender

3.Hasan Karataç

Kızlar, 1500m 14 yaş ve küçükler________________________________________

1.Deniz Şan

2.Eliz Yeşilkuşak

3.Gülsen Balcı

Erkekler, 3000m 15 - 24 yaşları arası________________________________________

1.Emre Ersoy

2.Sarp İşçi

3.Mert Türsoy

Erkekler, 3000m 25 - 34 yaşları arası________________________________________

1.Doğukan Ulaç

2.Buğra Korahan

3.Hasan İlker

Erkekler, 3000m 35 - 44 yaşları arası________________________________________

1.Ahmet Erman Karagöz

2.Ahmet Alasya

Erkekler, 3000m 45 yaş ve büyükler________________________________________

1.Mustafa Yeşilada

2.Osman Akkuş

3.Barış Mamalı

Erkekler, 3000m GENEL KLASMAN______________________________________

1.Doğukan Ulaç

2.Emre Ersoy

3.Sarp İşçi

Kadınlar, 3000m 15 - 24 yaşları arası________________________________________

1.Özgül Çetin

2.Nermin Ulaç

3.Berçin Baydar

Kadınlar, 3000m 45 yaş ve büyükler________________________________________

1.Fezile Işık

Kadınlar, 3000m GENEL KLASMAN________________________________________

1.Özgül Çetin

2.Nermin Ulaç

3.Berçin Baydar

