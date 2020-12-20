Dr Fazıl Küçük Salonu resmen açılıyor

Cimnastik Federasyonunun tadilatı tamamlanan Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunun resmi açılış töreni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla gerçekleştirilecek

KKTC Cimnastik Federasyonunun yıkılma tehlikesi olan, tavanı su akıtan ve tehlike yaratan salonunun tadilat çalışmaları tamamlandı.

Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonu olarak isimlendirilen ve Peyak binaları olarak bilinen yerde bulunan salonun çatısı değişirken, iç mekanın tadilatı, boya sıva işleri, WC yapımı, yönetim kurulu odası, tribünlerin yerleştirilmesi, kantinin yapılması, giriş kısmı ve üst katın zeminin parke ile döşenmesi ve dış yüzeylerin boyanarak tadilat tamamlandı.

Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonu, 21 Aralık Pazartesi günü saat 18.00’de açılacak. Salonda açılış öncesinde antrenmanlar başlarken, ilk yarışma da düzenlendi. 2011 – 2012 – 2013 yaş gruplarındaki sporcuların katıldığı Şehitleri Anma Şampiyonası ödül töreni Pazartesi günü yapılacak açılış töreni sonrasında yapılacak. Madalya töreni sonrasında ise KKTC Cimnastik Federasyonunun olağan mali genel kurulu gerçekleştirilecek.

Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunun açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın da katılacağı açıklanırken, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin de açılışa katılması bekleniyor.

