Dr. Fazıl Küçük Poligonunda, kupa için atacaklar

Skeet ve Trap Gazimağusa Kupası Müsabakaları, 13 kulüpten oldukça yüksek sporcu katılımıyla Mutluyaka’daki Dr. Fazıl Küçük Poligonunda gerçekleştirilecek

KKTC Atıcılık Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan tüm branşlardaki müsabakaları başarılı bir şekilde devam ediyor.

Federasyonun sıradaki olimpik disiplin Skeet ve Trap Gazimağusa Kupası Müsabakaları, Skeet 28-29 Ağustos ve Trap 10-11 Eylül tarihlerinde Gazimağusa bölgesindeki Mutluyaka’daki Dr. Fazıl Küçük Poligonunda gerçekleştirilecek.

Müsabakalara Beşparmak, Bellapais, Boğaztepe, Doğancı, Gazimağusa, Girne, Gönyeli, İskele, Lefke, Maraş, Tepebaşı, Türkmenköy ve Vadili Avcılık Atıcılık Kulüpleri katılacak. İki gün sürecek Skeet müsabaka atışlarında birinci gün 75 ve ikinci gün de 50 plak hedefe atışlar yapılacak. Toplam 125 sıralama atışlarından sonra final atışları ile kupa sporcu dereceleri belirlenecek. Her iki günde atışlar saat 09:00’da başlayacaktır.

Müsabaka, ISSF’nin (Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu) Olimpik Trap-Skeet Atıcılık Disiplinleri teknik kuralları çerçevesinde organize edildi.

Atıcılık Federasyonunun müsabakaya yönelik yapılan açıklamada “Müsabakalara gösterilen yoğun atıcı sporcu katılımı, ülkemiz atıcılık sporunun geleceği açısından camiamızda mutluluk yaratmaktadır.” ifadeleri kullanıldı

