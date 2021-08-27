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Koronavirüs, KEMPO’ya darbe vurdu

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Koronavirüs, KEMPO’ya darbe vurdu
KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu faaliyet programında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı Kupası KKTC Şampiyonası ertelendi.
Kempo Savunma Sporları Federasyonu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde 29 Ağustos Pazar günü Mağusa Arena Kapalı Spor Salonunda yapılması beklenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Kupası KKTC Şampiyonası, Lefkoşa’da yapılan seminerde pozitif vakalar olması nedeniyle ertelendi. Bazı antrenörlerin temaslı olmasından dolayı şampiyona ileriki bir tarihe ertelendi.
Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç, 30 Ağustos Zafer Bayramı Kupası KKTC Şampiyonasını,pozitif vakalardan dolayı ileriki bir tarihe ertelemek zorunda kaldıklarını açıkladı. 
 
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