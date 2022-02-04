Doğukan Türkiye Milli Takımı’na hazırlanıyor

Milli Yüzücü Doğukan Ulaç, Türkiye Milli Takım için, Türkiye Yüzme Federasyonu’nun 10-13 Şubat tarihleri arasında Gebze’de yer alacak Milli Takım Kamp Aday Kadro Belirleme Yarışları’nda mücadele edecek

(BRTSPOR)Spor kariyerine, Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) organizasyonlarından başarılar ekleme hedefinde olan Milli Yüzücü Doğukan Ulaç, Türkiye Milli Takım için çalışmalarına ağırlık vermiş durumda.

Doğukan bu amaçla Türkiye Yüzme Federasyonu’nun 10-13 Şubat tarihleri arasında Gebze’de yer alacak Milli Takım Kamp Aday Kadro Belirleme Yarışları’nda mücadele edecek.

10 kilometre yarışında kulaç atacak Doğukan, 1.57 baraj derecesi ve bu derecenin altında sonuç elde etmesi durumunda Avrupa Yüzme Birliği LEN’in İsrail/Eilat da yer alacak organizasyonuna katılma hakkı da elde edecek.

Bugüne kadar önemli başarılar kazanmış genç yüzücü SPORGÜNDEMİ’ninTürkiye Milli Takım ve LEN Kupası’na katılımla ilgili sorularını yanıtladı.

Doğukan programda, ülkede gerçekleştirdiği denemede Avrupa Yüzme Birliği’nin İsrail deki ilk ayak yarışı için gereken 1.57 lik barajdan 1.56 ile daha iyi bir derece elde ettiğini paylaştı.

Doğukan Ulaç, kariyerinin önemli bir dönüm noktası olacak Eliatdaki yarışta yer alması ve burada da en iyi dereceyi yapacak Türkiye Milli Takımı’ndaki iki sporcudan biri olması durumunda ise Japonya nın ev sahipliğindeki Dünya Şampiyonası’na katılabilecek.

DünyaŞampiyonası,Kovid 19 pandemisi nedeniyle 2023 Temmuz ayına ertelenmişti.

Diğer yandan milli yüzücü Eilat sonrası yeniden düzenlenecek milli takım seçmelerinde hedef baraj derecelere ulaşırsa LEN Kupası’nın Haziran ayında İtalya, Temmuz ayında Sırbistan, Eylül ayında ise İspanya’daki ayaklarında kulaç atabilecek.

Yurt dışında önemli başarılara sahip sporcu en son, dünyanın en büyük açık su organizasyonlarından biri olan “Oceanman” uluslararası serisinin Mısır’daki final ayağında genel klasmanda beşinci, 20-29yaş kategorisinde ise birinci olmuştu.

