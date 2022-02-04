KKTC Kickboks Federasyonu 16. Olağan Genel Kurul'u yapıldı

Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda Federasyona üye derneklerin katılımı ile gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da, Faaliyet Raporu ve Mali Rapor aklandı, Faaliyet Programı onaylandı ve Tüzük Değişikliği yapıldı.
KKTC Kickboks Federasyonu’nun 16. Olağan Genel Kurul'u geçtiğimiz hafta Cumartesi günü Federasyona üye derneklerin katılımı ile Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Ümit Nusret, sekreterliğini İrfan Ağınlıve Meryem Arslan’ın yaptıkları Genel Kurul, Atatürk ve Şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.
Maske, mesafe ve hijyen kuralları kapsamında gerçekleştirilen Genel Kurul’da 2021 Yılı Mali Raporu, Mali Sekreter FaramezNajafov, 2021 Yılı Faaliyet Raporu Federasyon Başkanı Niyazi Demirel, tarafından okunarak oybirliği ile aklanırken, 2022 Yılı Faaliyet Programı da oybirliği ile onaylandı. Federasyon Tüzüğünde oybirliği ile gerekli değişiklik yapıldı.
Genel Kurul, üye derneklerin dilek ve temennileri ile sona erdi.
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