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"Demir Yumruk" rakibine meydan okudu!

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"Demir Yumruk" rakibine meydan okudu!
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Kıbrıslı Türk Milli Boksör “Demir Yumruk” Metin Turunç, Dünya Şampiyonluk kemerinin ardından bir sonraki karşılaşma için antrenmanlara başladı.
Hız kesmeden sıkı bir disiplinle önündeki karşılaşmalara hazırlanan Metin Turunç, “Rakiplerime Kıbrıs Türkü’nün gücünü göstereceğim. Ülkemin bayrağını dalgalandırmaya devam edeceğim. Halkımızın ve devletimizin desteğiyle ülkemize yeni şampiyonluklar kazandırmak için var gücümle çalışıyorum” dedi.
Dünya boks otoriteleri tarafından yakından takip edilen Milli Boksör Metin Turunç son olarak rakibi güçlü ve deneyimli boksör Pascal NDOMBA, namı diğer "Tazmanya Canavarı"nı ilk rauntta nakavt ederek yenmeyi başararak Şampiyonluk Kemeri’nin sahibi olmuştu.
 
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