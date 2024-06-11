Cimnastik salonunun yıpranan minderi yenilendi

KKTC Cimnastik Federasyonu, tesislerine yatırımlarına ve yeniliklerine devam ederken federasyonun merkez salonu olan Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunun yıpranan minder zeminini de yeniledi.

KKTC Cimnastik Federasyonu sponsorların katkılarıyla yıpranan minderin yıpranan

kısmını yeniledi. Sporcuların sağlıklı bir şekilde hareketlerini yapmalarını sağlayacak olan zeminin kurulumunu ise Lefkoşa Cimnastik Kulübü antrenörleri Türkay Özata, Cemal Özata ve Furkan Türk yaptı.

Tüm kulüplerin kullanımında olan Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda her gün 100’lerce cimnastikçi antrenman yapıyor.

