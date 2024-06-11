banner913
banner932
HASDER Çocuk Şenliği yapıldı
HASDER Çocuk Şenliği yapıldı
15 0
6 isim AP Milletvekilliğini kazandı
6 isim AP Milletvekilliğini kazandı
17 0
 
120 satranççı mücadele etti
120 satranççı mücadele etti
88 0
Kırıkkale-Dilekkaya, Dilekkaya-Gaziköy arası 6 gün trafiğe kapalı olacak
Kırıkkale-Dilekkaya, Dilekkaya-Gaziköy arası 6 gün trafiğe kapalı olacak
40 0
Yakın Doğu Üniversitesi’nde 5 kg, Lefkoşa’da ise 2 kg yağış oldu
Yakın Doğu Üniversitesi’nde 5 kg, Lefkoşa’da ise 2 kg yağış oldu
36 0
"Kıbrıs Türkü entrikalarla karşı karşıya"
54 0
Ehliyetlere zam
Ehliyetlere zam
101 0
banner1032

Cimnastik salonunun yıpranan minderi yenilendi

banner1020

banner974
Cimnastik salonunun yıpranan minderi yenilendi
banner971
KKTC Cimnastik Federasyonu, tesislerine yatırımlarına ve yeniliklerine devam ederken federasyonun merkez salonu olan Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunun yıpranan minder zeminini de yeniledi.
KKTC Cimnastik Federasyonu sponsorların katkılarıyla yıpranan minderin yıpranan
kısmını yeniledi. Sporcuların sağlıklı bir şekilde hareketlerini yapmalarını sağlayacak olan zeminin kurulumunu ise Lefkoşa Cimnastik Kulübü antrenörleri Türkay Özata, Cemal Özata ve Furkan Türk yaptı.
Tüm kulüplerin kullanımında olan Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda her gün 100’lerce cimnastikçi antrenman yapıyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.