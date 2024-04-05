Değirmenlik’te çok amaçlı salon ihtiyacı

Değirmenlik Lisesi, sportif ve sosyal aktivitelerini geliştirmek için çok amaçlı salona ihtiyaç duyuyor.

Güreşseverler Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Tezer, Değirmenlik Lisesi’nde güreş çalışmalarının başlatılması dolayısıyla okulun müdürü Hale Alibaba Erden’e 5 Nisan 2024 Cuma günü bir ziyarette bulundu.

Beden eğitimi öğretmeni Erhun Tekakpınar’ın burada güreş çalışmalarını başlatmasını sevinçle karşıladıklarını belirten Tezer, okul yönetimini ve öğretmenlerini kutlamak istediklerini söyledi.

Müdür Hale Alibaba Erden, Değirmenlik Lisesi’nin orta ve lise olarak toplam 625 öğrencisi ve 25 şubesi olduğunu, diğer etkinliklerin yanı sıra güreşe de katkıda bulunmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Güreş çalışmaları için geçici olarak 50 metrekarelik bir alanı tahsis ettiklerini belirten Erden, Değirmenlik ve çevresinin çok amaçlı salona büyük ihtiyacı olduğunu vurgulayarak bu konuda herkesten destek beklediklerini söyledi.

