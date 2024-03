Alt Liglerde sınav arası

Basketbol Alt Ligleri orta dereceli okullarda başlayan sınav haftası nedeniyle oynanmıyor.

Kılıf & Kılıf U 14 Erkekler Ligi’nde Soyer Aksu 4 maçta 4 galibiyetle 8 puanla ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise Ceasar Larnaka Gençler Birliği Unıted 8 puan ve averaja ikinci sırada.

Damdelen Petrol U 16 Kadınlar Ligi’nde 3.haftada 3 galibiyetle 6 puanı bulunan Levent Gelişim birinci durumda. Koopspor ise 5 puanla ikinci, Ligin yeni takımı Actlanders averajla üçüncü sırada.

U 16 Erkeklerde ise 4 hafta sonunda Ceasar Larnaka Gençler Birliği 4 maçta 5 puanla lider durumdfa bulunurken, Yakın Doğu Üniversitesi 2 maçta 4 puanla ikinci, Koopspor üçüncü ve Akdeniz Spor Birliği de ayni puanla üçüncü durumda.



PUAN DURUMLARI



KILIF & KILIF U 14 ERKEK LİGİ

TAKIMLAR O G M AS YS P

1.SOYER AKSU 4 4 - 278 96 8

2.CL.GBUNITED 5 3 2 287 131 8

3.LEVENT 4 3 1 270 178 7

4.KIVILCIM GG 5 2 3 164 238 7

5.YDÜ 3 3 - 244 100 6

6.SOYER 4 1 3 109 241 5

7.KOOPSPOR 2 2 - 179 42 4

8.C.L.G.BRLİĞİ 4 - 4 52 224 4

9.ADASPOR 3 - 3 108 240 3

10.AKDENİZ SB 2 - 2 108 146 2



DAMDELEN PETROL U 16 KADINLAR LİGİ

TAKIMLAR O G M AS YS P

1.LEVENT GELİŞİM 3 3 - 250 69 6

2.KOOPSPOR 3 2 1 106 119 5

3.ACTLANDERS 4 1 3 185 213 5

4.BÜY 3 - 3 98 109 3

5.AKDENİZ SB 1 1 - 50 43 2





DAMDELEN PETROL U 16 ERKEK LİGİ

TAKIMLAR O G M AS YS P

1.CL.GB 4 1 3 181 191 5

2.YDÜ 2 2 - 114 36 4

3.KOOPSPOR 2 2 - 162 108 4

4.AKDENİZ SB 3 1 2 185 247 4

5.ALSANCAK 2 1 1 117 154 3

6.ADASPOR 1 1 1 51 44 2

7.SOYER AKSU 1 - 1 58 65 1

8.SOYER EXTEND 1 - 1 51 8