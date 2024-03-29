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Alt Liglerde sınav arası

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Alt Liglerde sınav arası
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Basketbol Alt Ligleri orta dereceli okullarda başlayan sınav haftası nedeniyle oynanmıyor.
Kılıf & Kılıf U 14 Erkekler Ligi’nde Soyer Aksu 4 maçta 4 galibiyetle 8 puanla ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise Ceasar Larnaka Gençler Birliği Unıted 8 puan ve averaja ikinci sırada.
Damdelen Petrol U 16 Kadınlar Ligi’nde 3.haftada 3 galibiyetle 6 puanı bulunan Levent Gelişim birinci durumda. Koopspor ise 5 puanla ikinci, Ligin yeni takımı Actlanders averajla üçüncü sırada.
U 16 Erkeklerde ise 4 hafta sonunda Ceasar Larnaka Gençler Birliği 4 maçta 5 puanla lider durumdfa bulunurken, Yakın Doğu Üniversitesi 2 maçta 4 puanla ikinci, Koopspor üçüncü ve Akdeniz Spor Birliği de ayni puanla üçüncü durumda.
 
PUAN DURUMLARI
 
KILIF & KILIF U 14 ERKEK LİGİ
TAKIMLAR                          O            G            M           AS          YS           P
1.SOYER AKSU                                  4             4             -              278         96           8
2.CL.GBUNITED                5             3             2             287         131         8
3.LEVENT                            4             3             1             270         178         7
4.KIVILCIM GG                 5             2             3             164         238         7
5.YDÜ                                   3             3             -              244         100         6
6.SOYER                              4             1             3             109         241         5
7.KOOPSPOR                    2             2             -              179         42           4
8.C.L.G.BRLİĞİ                  4             -              4                52        224         4
9.ADASPOR                       3             -              3             108         240         3
10.AKDENİZ SB                 2             -              2             108         146         2
 
DAMDELEN PETROL U 16 KADINLAR LİGİ
TAKIMLAR                          O            G            M           AS          YS           P
1.LEVENT GELİŞİM          3             3             -              250           69         6
2.KOOPSPOR                    3             2             1             106         119         5
3.ACTLANDERS                 4             1             3             185         213         5
4.BÜY                                   3             -              3               98         109         3
5.AKDENİZ SB                   1             1             -                50           43         2
 
 
DAMDELEN PETROL U 16 ERKEK LİGİ
TAKIMLAR                          O            G            M           AS          YS           P
1.CL.GB                              4             1             3            181         191         5
2.YDÜ                                 2             2             -              114           36         4
3.KOOPSPOR                    2             2             -              162         108         4
4.AKDENİZ SB                   3             1             2             185         247         4
5.ALSANCAK                     2             1             1             117         154         3
6.ADASPOR                       1             1             1               51           44         2
7.SOYER AKSU                  1             -              1               58           65         1
8.SOYER EXTEND             1             -              1               51           8
 
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