Alt Liglerde sınav arası

Basketbol Alt Ligleri orta dereceli okullarda başlayan sınav haftası nedeniyle oynanmıyor.
Kılıf & Kılıf U 14 Erkekler Ligi’nde Soyer Aksu 4 maçta 4 galibiyetle 8 puanla ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise Ceasar Larnaka Gençler Birliği Unıted 8 puan ve averaja ikinci sırada.
Damdelen Petrol U 16 Kadınlar Ligi’nde 3.haftada 3 galibiyetle 6 puanı bulunan Levent Gelişim birinci durumda. Koopspor ise 5 puanla ikinci, Ligin yeni takımı Actlanders averajla üçüncü sırada.
U 16 Erkeklerde ise 4 hafta sonunda Ceasar Larnaka Gençler Birliği 4 maçta 5 puanla lider durumdfa bulunurken, Yakın Doğu Üniversitesi 2 maçta 4 puanla ikinci, Koopspor üçüncü ve Akdeniz Spor Birliği de ayni puanla üçüncü durumda.
PUAN DURUMLARI
KILIF & KILIF U 14 ERKEK LİGİ
TAKIMLAR O G M AS YS P
1.SOYER AKSU 4 4 - 278 96 8
2.CL.GBUNITED 5 3 2 287 131 8
3.LEVENT 4 3 1 270 178 7
4.KIVILCIM GG 5 2 3 164 238 7
5.YDÜ 3 3 - 244 100 6
6.SOYER 4 1 3 109 241 5
7.KOOPSPOR 2 2 - 179 42 4
8.C.L.G.BRLİĞİ 4 - 4 52 224 4
9.ADASPOR 3 - 3 108 240 3
10.AKDENİZ SB 2 - 2 108 146 2
DAMDELEN PETROL U 16 KADINLAR LİGİ
TAKIMLAR O G M AS YS P
1.LEVENT GELİŞİM 3 3 - 250 69 6
2.KOOPSPOR 3 2 1 106 119 5
3.ACTLANDERS 4 1 3 185 213 5
4.BÜY 3 - 3 98 109 3
5.AKDENİZ SB 1 1 - 50 43 2
DAMDELEN PETROL U 16 ERKEK LİGİ
TAKIMLAR O G M AS YS P
1.CL.GB 4 1 3 181 191 5
2.YDÜ 2 2 - 114 36 4
3.KOOPSPOR 2 2 - 162 108 4
4.AKDENİZ SB 3 1 2 185 247 4
5.ALSANCAK 2 1 1 117 154 3
6.ADASPOR 1 1 1 51 44 2
7.SOYER AKSU 1 - 1 58 65 1
8.SOYER EXTEND 1 - 1 51 8
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.