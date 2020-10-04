Dana’dan federasyonlara müjde

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana, Kıbrıs Genç TV’de Hüseyin Kıral’ın sunduğu “Vizyon Futbol” programına katılarak açıklamalarda bulundu.
Kemal Deniz Dana, federasyonların dört gözle beklediği ödemelerin üçüncü dilimi ile ilgili çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Kemal Deniz Dana, ilgili belgenin bugün Başbakan Ersin Tatar tarafından imzalanarak Maliye Bakanlığı’na gönderilmesinin beklendiğini de sözlerine ekledi.
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